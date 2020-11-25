В Санкт-Петербурге запустили Центр управления регионом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР), в котором будут обрабатываться обращения граждан в органы власти и местного самоуправления, запустили в Санкт-Петербурге. Федеральный проект по созданию ЦУР реализуется по поручению президента РФ, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Сегодня в Невской ратуше открылся Центр управления регионом. Это федеральный проект, который реализуется по поручению президента России. Задача Центра управления регионом - координация работы по мониторингу и обработке обращений, поступивших в адрес органов власти и учреждений. Анализу подлежат, в том числе, сообщения и обращения, поступающие через социальные сети", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, виджеты платформы будут размещены на сайтах госорганов Петербурга. Через них петербуржцы смогут направить свои обращения, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Центр будет также заниматься подготовкой предложений по оптимизации процесса отработки жалоб, анализировать причины, по которым они поступают.

В пресс-службе уточнили, что ЦУР будет обрабатывать информацию по восьми направлениям - ЖКХ, социальная защита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика, твердые коммунальные отходы. По каждому направлению уже определен топ-3 проблем, по которым за последние два года петербуржцы обращались чаще всего.