В Подмосковье готовы к работе уже 18 пунктов для вакцинации против коронавируса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всего 90 пунктов для вакцинации от коронавируса планируют открыть в Подмосковье, уже готовы 18 из них. Об этом заявил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вакцинация начинается, мы начинаем регулярно получать вакцину. <…> 18 пунктов вакцинации у нас уже готовы, следующий этап - уже 64, в максимуме у нас будет 90", - сказал Воробьев.

Он добавил, что порядка 6 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией остаются в Московской области свободными.

"Порядка 6 тыс. коек остаются свободными. Всего 19 [тысяч коек], 12-12,5 тыс. [пациентов с коронавирусом] у нас находятся в госпиталях", - сказал Воробьев.