В Степанакерте восстанавливают дома из поставленных МЧС РФ стройматериалов

В столицу непризнанного Нагорного Карабаха двумя колоннами российских спасателей было доставлено более 300 тонн стройматериалов. Это древесина и стекла, которые здесь нужны в первую очередь - уже начались заморозки, хотя днем и светит солнце. Поэтому водители МЧС, которые преодолели до Степанакерта 1 700 км, в день приезда развезли стройматериалы до мест их распределения. Стекла начали тут же резать, а доски доставлять по адресам, где ремонтируют дома.

Нежилой жилой дом

Один из таких домов находится на улице Адмирала Исакова, 5. Это панельная пятиэтажка неподалеку от центра города. В нее попала ракета и разрушила подъезд вместе с крышей. Погибли несколько человек

"Вот здесь мужчина спал, его подбросило и так шею свернуло", - показывает квартиру на втором этаже житель дома Армен Бабаян. "От моего дальнего родственника только части остались. Никто ничего понять не успел, кто в чем был, так и выскочил на улицу. Назавтра почти все уехали". Многие вещи остались в квартирах: у кого-то посуда и новый холодильник, у других - даже мелкая электроника.

На крыше двое строителей разбирают старые деревянные несущие конструкции. Сверху на них кладут металлическую кровлю. Из-под нее торчат поломанные доски, а новую уже затащили на чердак. "Эти вот доски ваши ребята нам привезли из России, спасибо им. Думаем закончить ремонт за три дня", - уточняет один из плотников, чинящих крышу.

В электроподстанцию тоже попала ракета, сгорело несколько трансформаторов. До сих пор из-за этого в городе перебои с электричеством.

"Да, думаю, за месяц восстановим [электроснабжение Степанакерта]. Но уже сейчас могу сказать, что к зиме готовы. Конечно, хорошо бы еще восстановить линию на 110 киловольт из Шуши", - рассказывает Владимир Симонян, один из энергетиков, ремонтирующих провода в городе. Его коллеги в этот момент заканчивают крепить к столбу ЛЭП провода и идут на следующий адрес. По их словам, сейчас они работают практически без выходных. Восстановления, по оценке МЧС РФ, ждут по всему Нагорному Карабаху более 2,5 тыс. зданий и сооружений инфраструктуры.

Ситуация в магазинах

В первых открывшихся продуктовых магазинах Степанакерта продавцы ждут завоза товаров из Еревана. "Не знаем, когда будет завоз. Распродаем то, что было до войны", - объясняет продавщица Тамара.

В один из открывшихся магазинов одежды - магазин мужских костюмов "Эстет" - пока никто не заходит, так как мужское население Степанакерта предпочитает камуфляж и не торопится переодеваться в мирную одежду.

Также появляются автопалатки с фруктами и овощами. На центральном рынке, не смотря на то, что он наполовину разрушен, продают свежее мясо, рыбу и домашние вина.

Чуть ниже по улице открылась пекарня. Хоть с хлебом особых перебоев не было, но лаваш разлетается очень быстро. Его готовые тонкие листы дымятся полуметровым слоем. Работники пекарни пережидали боевые действия в Ереване. "Людям всегда хлеб нужен. Хотя боялись возвращаться, но понимали, что нужно печь. Сейчас уже понимаем, что бояться нечего", - рассказывает работница пекарни Роза, не отрываясь от приготовления хлеба.

Ситуация в Карабахе

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.