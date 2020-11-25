Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 25 ноября. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 60 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 60 037 735, умерли 1 414 513 человек, выздоровели 38 442 797 заразившихся. Наибольшее число заражений - 12 642 245 случаев - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умер 260 591 инфицированный, выздоровели 4 696 664 человека. Далее по числу заражений следует Индия с 9 222 216 выявленными случаями заражения, 134 669 смертями и 8 642 771 выздоровевшим пациентом. Третье место занимает Бразилия, где заразились 6 118 708 жителей, умерли - 170 115, выздоровели - 5 509 645.

Россия, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает пятое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В РФ, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.