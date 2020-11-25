Президент Аргентины выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона принес столько радости жителям страны, что они навсегда останутся в неоплатном долгу перед ним. С таким заявлением выступил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес в связи с кончиной экс-футболиста.

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"Для мира Марадона был воплощением Аргентины, он подарил нам столько радости, что мы навсегда останемся в неоплатном долгу", - приводит слова главы государства пресс-служба администрации президента.

"Сегодня очень грустный день для всех аргентинцев", - отметил Фернандес. Ранее пресс-служба сообщила, что президент объявил в стране трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По данным телеканала Todo Noticias, у него случился инфаркт.

3 ноября он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.