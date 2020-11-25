Мадуро выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что умерший в среду аргентинский футболист Диего Марадона был "безоговорочным другом" Боливарианской Республики.

"Футбол потерял одну из главных своих легенд". Мировое сообщество о смерти Диего Марадоны

"Огромная печаль, что легенда футбола оставила нас. Он был братом и безоговорочным другом Венесуэлы. Милый "кудряш", ты всегда будешь в моем сердце и в моих мыслях. Сейчас не найдется слов, чтобы выразить то, что мы чувствуем", - написал политик в Twitter.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По данным телеканала Todo Noticias, у Марадоны случился инфаркт.

3 ноября он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.