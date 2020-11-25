КЧР планирует направить 94 млн рублей на обеспечение льготников лекарствами в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют направить более 94 млн рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами и лечебными питанием в 2021 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"На оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 94 284,6 тыс. рублей", - говорится в документе.

По данным Общественной палаты КЧР, в республиканском регистре числится более 57 тыс. человек, которые имеют право на получение государственной социальной помощи.

Всего на развитие здравоохранения республики в 2021 году планируется направить около 3,6 млрд рублей. Согласно проекту закона, доходы республиканского бюджета в 2021 году запланированы в объеме 23,4 млрд рублей, расходы - 23,2 млрд рублей, бюджет республики сформирован с профицитом в сумме 145,2 млн рублей.

Публичные слушания по проекту закона КЧР №139-VI "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" пройдут в парламенте республики с 3 по 9 декабря 2020 года в заочной форме. Рассмотрение законопроекта планируется на декабрьском заседании парламента.