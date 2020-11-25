В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 603 человека, у которых был подтвержден коронавирус. На 25 ноября в Москве было зафиксировано более 571,1 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились порядка 422,2 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 59,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.