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Умер Диего Марадона

Церемония прощания с Диего Марадоной пройдет в аргентинском президентском дворце

Точное время и сроки церемонии пока неизвестны

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной пройдет в президентском дворце Каса Росада. Об этом сообщила в среду газета La Nacion.

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По ее данным, прощание начнется в четверг. Точное время и сроки церемонии пока неизвестны.

Последний раз прощание во дворце Каса Росада проводилось десять лет назад, когда умер экс-президент Аргентины Нестор Киршнер.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.

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АргентинаМарадона, ДиегоУмер Диего Марадона
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