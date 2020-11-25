Байден заявил, что вакцинация американцев может начаться в конце декабря - начале января

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Применение вакцины от коронавируса может начаться в конце декабря - начале января. Об этом заявил в среду объявивший о своей победе на выборах президента США Джозеф Байден в телеобращении к американцам по случаю отмечаемого в четверг праздника - Дня благодарения. Его выступление транслировала телекомпания CNN .

"Хорошая новость состоит в том, что достигнуты серьезные успехи в разработке вакцины от коронавируса, - отметил он. - Некоторые из них показали очень высокую эффективность, и мы находимся на пути к тому, что первые случаи иммунизации могут произойти в конце декабря - начале января. Для этого необходимо выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее". "Появилась надежда, ощутимая надежда, поэтому нужно держаться", - подчеркнул он.

Байден назвал "патриотической обязанностью" ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и соблюдение правил, ограничивающих число людей на различных мероприятиях. "До тех пор, пока не будет доступна вакцина, эти меры - наиболее эффективные средства для борьбы с коронавирусом", - заявил он.

"С первого дня моей администрации мы примем меры для того, чтобы обратить вспять нынешнюю ситуацию, - пообещал он. - Больше тестирования, чтобы выявить инфицированных и не допускать распространения вируса, больше защитных средств для предприятий и школ - все это преследует одну цель - сократить число случаев заражения. Более четкие правила дадут возможность открыть больше предприятий и больше школ".

"Я обещаю использовать все возможности, имеющиеся у федерального правительства, однако мы не можем добиться результата в одиночку, - добавил он. - Все мы должны нести ответственность за сохранение жизней, делать то, что необходимо для предотвращения распространения коронавируса".

Остаться дома в День благодарения

Демократ также призвал американцев оставаться дома в День благодарения ради снижения риска распространения COVID-19. "В нынешний День благодарения я прошу американцев отказаться от традиций, которых многие из вас придерживались годами, - указал Байден, подчеркнув, что в этом году и сам изменит обычаю навещать родственников и проведет День благодарения дома в Уилмингтоне (штат Делавэр). - Я знаю, как тяжело отказаться от семейных традиций, но сейчас это крайне важно". День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября. Американцы традиционно проводят праздник с семьей или друзьями, собираясь за столом большими компаниями, многие приезжают к родственникам издалека.

"Необходимо помнить, что мы боремся с вирусом, а не друг с другом, - подчеркнул Байден. - Настал момент, когда необходимо напрячься, удвоить усилия и посвятить себя борьбе с вирусом".

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали американцам для снижения риска распространения коронавируса воздержаться от дальних поездок в День благодарения. "Отложить поездку и остаться дома - лучший способ защитить себя и других в этом году", - отметили специалисты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 261 223 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.