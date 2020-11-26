Изменения в водительских удостоверениях и ПТС вступят в силу с 3 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации машины вступят в силу с 3 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"3 декабря текущего года вступают в силу изменения в ряд нормативно-правовых актов, определяющих требования к документам, которые необходимы для допуска водителей транспортных средств к участию в дорожном движении, в частности уточняются требования к водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации. Также незначительные изменения вносятся и в форму бланка паспорта транспортного средства" - сказал он.

Фомочкин отметил, что наиболее обсуждаемым изменением является дополнение наименования водительского удостоверения на французском и английском языках. "Конвенция о дорожном движении, Россия является ее участником, не требует обязательного наличия этих записей, - продолжил он. - Но по многочисленным обращениям наших граждан, которые активно используют российские водительские удостоверения за рубежом, и в целях снятия возможного недопонимания при общении с моими коллегами за рубежом мы приняли решение ввести эти записи, чтобы этот документ однозначно трактовался и дорожными полицейскими за рубежом как водительское удостоверение".

Он добавил, что водителям, у которых уже имеется удостоверение, не потребуется его менять. "Все полученные ранее и оформленные документы будут действовать до окончания срока действия", - сказал Фомочкин.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев своим приказом утвердил изменения в образец водительского удостоверения, паспорт транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства. Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, приказ министра зарегистрирован в Минюсте 20 ноября.

Согласно документу, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках - русском, английском и французском. В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок, - сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.