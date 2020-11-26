В РФ увеличат число лабораторий, подключенных к порталу результатов тестов на COVID-19

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 450 российских лабораторий уже интегрированы с новым сервисом, который позволит загружать результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Минцифры РФ планирует до конца года подключить к проекту еще 900 лабораторий, заявил замглавы министерства Олег Качанов в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Сейчас у нас подключено около 450 аккредитованных лабораторий, еще около 900 нам необходимо совместно с Роспотребнадзором обеспечить подключение. По нашим планам до конца года мы хотели бы подключить все. В этом случае не будет у пользователя необходимости выбирать, какая из лабораторий предоставит эти данные, а какая нет. Он сможет пойти в любую аккредитованную Роспотребнадзором лабораторию и получить результаты анализов в виде QR-кода", - сказал он.

Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустило на портале госуслуг новый сервис, который позволит загружать результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователя. Пользователи, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на портале госуслуг уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Загрузка на портал результатов тестов происходит в течение 60 минут после их получения.