СМИ: Марадона перед смертью пожаловался на плохое самочувствие

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед смертью пожаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias .

По его данным, в момент смерти в доме с Марадоной находился его племянник Джонни Эспосито и несколько медработников. Они заметили, что бывший футболист бледен, в связи с чем в 10:30 (16:30 мск) его осмотрел врач.

После завтрака Марадона сказал, что "чувствует себя плохо", и ушел в свою комнату. На дом была вызвана скорая помощь, однако когда врачи прибыли на место, у Марадоны уже остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не помогли спасти бывшего футболиста.

Как ожидается, вскрытие будет проведено в ближайшие часы.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.