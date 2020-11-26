СМИ: Pfizer приступила к подаче заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 ноября. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Pfizer в среду приступила к подаче документов на регистрацию в Бразилии своей вакцины против коронавируса. Об этом сообщил портал G1 .

По информации портала, представители Pfizer провели встречу в Национальном агентстве по санитарному надзору (Anvisa), в ходе которой передали первые документы о процессе разработки и испытаний препарата BNT 162b2.

"Это важный шаг на пути к доступности препарата в Бразилии. Pfizer предоставит все необходимые для оценки данные и будет во всем сотрудничать с Anvisa, чтобы этот процесс прошел наилучшим образом и в кратчайшие сроки", - приводит портал слова Маржори Дулсин, медицинского директора местного филиала фармпроизводителя.

В соответствии с принятой в сентябре фармрегулятором упрощенной процедуре регистрации, лаборатории могут подавать информацию о прохождении испытаний своих препаратов постепенно, то есть не дожидаясь выполнения всех запланированных процедур. Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer может начать применяться в Бразилии уже в первом квартале 2021 года.

В Бразилии, помимо этого препарата, проходят испытания вакцин китайской Sinovac Biotec, британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и компании Janssen-Cilag - фармацевтического подразделения международной компании Johnson & Johnson.

Pfizer на прошлой неделе сообщила, что результаты анализа совместных клинических испытаний с компанией BioNTech продемонстрировали 95% эффективности вакцинации. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существуют около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".