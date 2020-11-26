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Пандемия COVID-19

Международный фестиваль кубинских сигар отменили из-за пандемии

Он был запланирован на февраль 2021 года

ГАВАНА, 26 ноября. /ТАСС/. Организаторы 23-го Международного фестиваля кубинских сигар, который запланирован на февраль 2021 года, приняли решение отменить мероприятие по соображениям эпидемиологической безопасности. Об этом в среду сообщило агентство Prensa Latina.

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Международный фестиваль кубинских сигар в Гаване обычно собирает свыше 2 тыс. специалистов, бизнесменов и ценителей табака из более чем 70 стран. В прошлые годы гостями были, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес (1927-2014), американский актер и политик Арнольд Шварценеггер, британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

Экспорт сигар является четвертым по размеру источником бюджетных доходов Кубы. В табачной промышленности карибской страны заняты около 200 тыс. человек, а в разгар уборки урожая - 250 тыс. Государственная компания Tabacuba управляет на острове 96 сигарными фабриками. На 46 из них сигары производятся исключительно на экспорт и крутятся полностью вручную.

Теги
КубаПандемия COVID-19
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