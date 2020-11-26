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Умер Диего Марадона

Власти Аргентины ожидают около 1 млн человек на прощании с Марадоной

По данным газеты La Nacion, прощание может длиться несколько дней
© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины прогнозирует, что в церемонии прощания с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной примут участие около 1 млн человек. Об этом сообщила в среду газета La Nacion.

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По ее данным, в настоящее время власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом. Не исключено, что прощание будет длиться несколько дней.

Церемония пройдет в президентском дворце Каса Росада. Власти пока не сообщили, во сколько здание правительства откроет двери для скорбящих. Последний раз прощание во дворце Каса Росада проводилось десять лет назад, когда умер экс-президент Аргентины Нестор Киршнер.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.

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АргентинаУмер Диего Марадона
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