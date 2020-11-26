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Умер Диего Марадона

Здания в Буэнос-Айресе подсветили цветами флага Аргентины в связи со смертью Марадоны

В бело-голубой цвет, в частности, окрасили один из главных символов города - Обелиск
© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Буэнос-Айреса решили подсветить в среду цветами национального флага ряд зданий и монументов в городе в знак траура по бывшему игроку и тренеру сборной страны по футболу Диего Марадоне. Как передает корреспондент ТАСС, в бело-голубой цвет, в частности, был окрашен один из главных символов города - Обелиск.

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Как сообщает пресс-служба министерства общественных пространств столицы, подсветка была также включена у планетария, исторического здания администрации и у ряда памятников. "Подсветка будет работать в течение всех трех дней траура", - отмечается в сообщении.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.

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АргентинаУмер Диего Марадона
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