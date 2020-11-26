Губернатор штата Вайоминг заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон заразился новым коронавирусом. Об этом в среду сообщила со ссылкой на его представителей местная радиостанция K2 .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

У губернатора нет выраженных симптомов заболевания. Он намерен продолжить работу в удаленном режиме.

Ранее инфицированы были губернаторы нескольких американских штатов. В их числе Вирджиния, Миссури, Невада, Оклахома.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 12,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 261,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.