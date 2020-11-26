В Хабаровском крае более 800 млн рублей вложили в развитие горнолыжной базы "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае вложил более 800 млн рублей в создание новых горнолыжных трасс на горе Холдоми и готовится запустить гондольную канатную дорогу, которая будет доставлять посетителей на высоту 850 м. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Флагман" Дмитрий Кузнецов.

Горнолыжный комплекс "Холдоми" расположен на одноименной горе возле города Комсомольска-на-Амуре.

"У нас завершается монтаж и пусконаладка канатной дороги длиной 2,5 км, единственной подобной в стране. Она гондольного типа с подогреваемыми сиденьями, что актуально для нашего климата. В декабре рассчитываем запустить эту канатную дорогу, которая обеспечит доступ к новым лыжным трассам [протяженностью 15 км], спускающимся с вершины горы Холдоми высотой 850 м над уровнем моря", - сказал Кузнецов, уточнив, что в модернизацию комплекса вложено более 800 млн рублей. Средства также пошли на установку систем искусственного оснежения.

Пока комплекс "Холдоми" включает 10 км трасс, работают две канатных дороги пропускной способностью 1,7 тыс. человек в час. "Новая дорога сможет перевозить до 2 тыс. человек в час. Мы рассчитываем, что с ее запуском и с открытием трасс общей длиной 25 км посещаемость всего комплекса в ближайшее время увеличится примерно с 60 тыс. до 100 тыс. человек в год. В десятилетней перспективе мы рассчитываем на увеличение количества посетителей до 240 тыс. в год", - сказал Кузнецов, отметив, что это также позволит проводить соревнования уровня этапов кубка России и международные старты.

Развитие горнолыжного комплекса предполагает и обновление инфраструктуры для размещения гостей. В частности, запланировано строительство гостиницы и водно-оздоровительного комплекса с бассейном - объекты появятся к концу 2022 года. На территории "Холдоми" за последнее время открыли комплекс для проведения торжеств, свадебных церемоний, форумов, несколько пунктов питания, включая кафе на высоте 650 м. "Общий объем вложений оценивается в 1,5 млрд рублей", - сказал Кузнецов.

Инфраструктура для резидента ТОР

Инвестора поддерживают созданием инфраструктуры, без которой запуск ряда объектов был бы невозможен. Этим занимается Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям нижней зоны площадки "Холдоми" общей мощностью 3,09 МВт. Выполнены работы по установке трансформаторов тока в линейных ячейках, строительству двух кабельных линий протяженностью 6,3 км каждая, установке трансформаторной подстанции. Общая стоимость выполненных работ за счет федерального бюджета составила 17,9 млн рублей", - сказала ТАСС Ирина Серова, директор УК ТОР "Хабаровск" (управляющая компания режимов ТОР и "Свободный порт Владивосток" в Хабаровском крае, дочернее общество КРДВ).

Эта работа, по ее словам, позволила обеспечить надежную подачу электроэнергии для социально-бытовых объектов горнолыжного курорта, систем искусственного оснежения и освещения склонов, новой гондольной канатной дороги.

До конца года завершится технологическое присоединение к электрическим сетям верхней зоны площадки "Холдоми" общей мощностью 2,4 МВт, а также подведение сети газоснабжения. "К началу следующего отопительного сезона будет запущена блочно-модульная газовая котельная. За счет федерального бюджета в развитие площадки "Холдоми" планируется вложить еще около 300 млн рублей ", - сказала Серова.

Территория опережающего развития

ТОР "Комсомольск" общей площадью около 10,3 тыс. га создана летом 2015 года при участии вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Территория состоит из площадок "Парус", "Амурск" и "Амурлитмаш", также включает горнолыжный комплекс "Холдоми".