В Колумбии заявили, что вакцинация от коронавируса начнется в первой половине 2021 года

БОГОТА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый этап вакцинации населения Колумбии от коронавируса может начаться в первой половине следующего года. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской республики Фернандо Руис.

"Мы надеемся использовать первую вакцину [от коронавируса] в первой половине 2021 года", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте возглавляемого им ведомства.

Руис не уточнил, о какой именно вакцине идет речь, но заверил колумбийцев, что она будет доступна всем.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 1 270 991, количество летальных исходов - 35 860. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.