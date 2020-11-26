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Пандемия COVID-19

В Колумбии заявили, что вакцинация от коронавируса начнется в первой половине 2021 года

Министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской республики Фернандо Руис не уточнил, о какой именно вакцине идет речь

БОГОТА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый этап вакцинации населения Колумбии от коронавируса может начаться в первой половине следующего года. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской республики Фернандо Руис.

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"Мы надеемся использовать первую вакцину [от коронавируса] в первой половине 2021 года", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте возглавляемого им ведомства.

Руис не уточнил, о какой именно вакцине идет речь, но заверил колумбийцев, что она будет доступна всем.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 1 270 991, количество летальных исходов - 35 860. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.

Теги
КолумбияПандемия COVID-19
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