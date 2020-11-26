Бывший премьер Судана Садык аль-Махди умер из-за коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Судана и глава главной оппозиционной и крупнейшей в стране политической партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди, который считался одним из наиболее авторитетных местных политиков, умер на 85-м году жизни. Об этом в четверг сообщил телеканал Al-Arabiya.

По данным его источников, причиной смерти аль-Махди стало заражение коронавирусом.

Аль-Махди - последний демократически избранный премьер-министр Судана. Он возглавил правительство в 1986 году и был свергнут в 1989 году пришедшим к власти Омаром аль-Баширом.