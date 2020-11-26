Президент Колумбии объявил о продлении режима ЧС в области здравоохранения до марта

БОГОТА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 30 ноября, на три месяца, до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщил в среду президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения будет продлен до 28 февраля 2021 года", - заявил глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Дуке добавил, что режим выборочной изоляции, срок действия которого также истекал 30 ноября, будет "продлен на весь декабрь".

Режим ЧС в области здравоохранения был введен в Колумбии с середины марта. Он дал возможность властям принимать меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Выборочная изоляция начала действовать в стране с 1 сентября, когда было принято решение не продлевать режим общенационального обязательного карантина. В результате были отменены многие ограничительные меры, возобновилась работа различных секторов экономики.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 1 270 991, количество летальных исходов - 35 860. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. Он действовал до 31 августа.