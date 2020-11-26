Канада рассчитывает начать вакцинацию населения от коронавируса в январе 2021 года

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Канады рассчитывают получить первые партии вакцины от коронавируса в январе 2021 года, после чего в стране начнется вакцинация. Об этом в среду заявил министр межправительственных дел Доминик Леблан в эфире телеканала CTV .

"В начале следующего года, в январе 2021 года, <...> мы сможем начать вакцинировать канадцев", - сказал он. По словам Леблана, у правительства Канады есть контракты с целым рядом компаний, которые разрабатывают вакцину от коронавируса, и власти ожидают поступление "первых партий вакцины в миллионы доз в самом начале следующего года". Министр добавил, что перед вакцинацией все препараты должны еще быть одобрены Минздравом Канады.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что ожидает появление в стране вакцин от коронавируса в начале 2021 года, но не уточнял конкретных месяцев. По его словам, Оттава заключила контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их практически сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство, а вакцинация населения будет проводиться бесплатно.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране наблюдается резкое увеличение числа заразившихся. 17 сентября выявили более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Саскачеван и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения вирусом.

С начала пандемии в Канаде заразились более 345 тыс. человек, 11,7 тыс. из них умерли, 277 тыс. выздоровели.