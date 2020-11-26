Нефтяное пятно в акватории бухты Находки вновь устранили

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Нефтяное пятно в бухте Находка на юге Приморья вновь убрали с поверхности воды. По сообщению пресс-службы Находкинского городского округа, загрязнение периодически выходит за стенки боновых заграждений, о чем сообщают неравнодушные жители города.

"В месте выхода через причальную стенку городского коллектора установлены боновые заграждения. Мониторинг состояния акватории, примыкающей к территории Приморского судоремонтного завода, соответствующие службы проводят два раза в сутки. Однако периодически загрязнение выходит за границу бонов и распространяется по акватории. Как сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа Николай Руденко, по очередному сигналу граждан, подкрепленному фотографиями, была проведена оперативная проверка, информация подтвердилась. Службы федеральных надзорных ведомств незамедлительно вышли в рейд на специализированном катере и приступили к очистке акватории и обработке поверхности воды сорбентами, после чего связующие вещества были убраны с поверхности воды", - говорится в сообщении.

Оперативная информация по каждому подобному случаю поступает капитану морского порта Находка, в Росморпорт, Морспасслужбу и в комиссию по чрезвычайным ситуациям Приморского края.

"Радужная пленка в этом месте акватории периодически появляется уже около десяти лет. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Находкинского городского округа Тимур Магинский поручил установить причину загрязнения бухты. На данный момент проводится административное расследование в отношении компании "Трансбункер-Приморье" и административная проверка находкинского филиала КГУП "Примтеплоэнерго", - добавили в городской администрации.