Прокуратура проверит компании Владивостока после 6 суток отсутствия света и тепла в городе

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока проверит работу ресурсоснабжающих организаций, в том числе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), после шести суток отсутствия тепла и света у жителей нескольких районов города. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки. Надзорным ведомством также будет дана оценка деятельности Дальневосточной распределительной сетевой компании по факту отсутствия достаточных сил, средств и материальных ресурсов для устранения аварийной ситуации, а также оперативности в принятии решений для восстановления поврежденных ВЛ 110 кВ Чуркин - Голдобин и ВЛ 35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ, в связи с выходом из строя которых на протяжении 6 суток жители Первомайского и Фрунзенского районов г. Владивостока лишены света и тепла", - говорится в сообщении.