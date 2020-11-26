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Прокуратура проверит компании Владивостока после 6 суток отсутствия света и тепла в городе

Коммунальных ресурсов на почти неделю лишились жители Первомайского и Фрунзенского районов

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока проверит работу ресурсоснабжающих организаций, в том числе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), после шести суток отсутствия тепла и света у жителей нескольких районов города. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки. Надзорным ведомством также будет дана оценка деятельности Дальневосточной распределительной сетевой компании по факту отсутствия достаточных сил, средств и материальных ресурсов для устранения аварийной ситуации, а также оперативности в принятии решений для восстановления поврежденных ВЛ 110 кВ Чуркин - Голдобин и ВЛ 35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ, в связи с выходом из строя которых на протяжении 6 суток жители Первомайского и Фрунзенского районов г. Владивостока лишены света и тепла", - говорится в сообщении.

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Сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов технадзора намерены проверить организацию схемы энергоснабжения Владивостока, планы и алгоритм действия специалистов в аварийных ситуациях на коммунальных объектах, имеющийся запас материальных ресурсов на случай ЧП и резервных источников, а также проанализировать техническое состояние эксплуатируемых объектов.

"Будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц компании по периодическим осмотрам, соблюдению сроков и фактическому выполнению ремонтов текущего и капитального характера, мероприятий по реконструкции и модернизации, исполнению инвестиционных программ", - уточняется в сообщении.

Теги
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