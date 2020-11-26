Туристам в Амурской области предложили встретить Новый год по-эвенкийски

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Туроператоры предложили гостям и жителям Амурской области встретить Новый год по традициям эвенков и разработали для этого специальный маршрут по тайге от села Усть-Уркима Тындинского района до кордона Сивагли, сообщили в четверг ТАСС в туристско-информационном центре региона.

Село Усть-Уркима находится в 152 км от Тынды и в 630 км к северу от Благовещенска. В нем живут около 260 человек, большинство из которых - эвенки.

"Открытие этого года - кордон Сивагли, который находится в полутора часах езды от эвенкийского села Усть-Уркима. Если эпидемиологическая обстановка позволит, то тестовая группа проведет здесь новогодние праздники. Согласно программе, отдыхающие приезжают в село, оттуда на вездеходах едут по заснеженной тайге до кордона и проводят там какое-то время, погрузившись в быт эвенков - участвуют в различных мастер-классах, от занятий народным творчеством до изучения [местной] кухни", - рассказала менеджер центра Наталья Храмова.

По пути к эвенкам организаторы туристического маршрута предлагают провести некоторое время в городе Тынде, где с середины ноября начался горнолыжный сезон. Здесь на единственном в Приамурье горнолыжном спуске "Усть-Корал" можно прокатиться на сноуборде, лыжах, санях и "ватрушках".

На вертолете и собачьих упряжках

Для любителей активного отдыха туроператоры в Амурской области подготовили еще одно "северное" направление - четырехдневный пеший поход на гору Тукурингра в Зейском районе. Новинка - заброска на гору на вертолете.

Тукурингра - горный хребет, в восточной части которого находится Зейский заповедник, а в ущелье реки Зеи в южной части хребта построена Зейская гидроэлектростанция.

"Мы подготовили два тура: с 25 по 28 декабря и с 6 по 9 января в приюте "Банный" в Зейском заповеднике, высота - 900 м над уровнем моря. Изюминка тура: доставка в приют на вертолете, набор группы до семи человек. В путевку включено проживание в гостинице, питание, страховка, трансфер. Общая стоимость тура 397 тыс. рублей", - сообщили в визит-центре "Зея".

В свою очередь, живущие в Благовещенске и его окрестностях собаководы начали активно развивать ездовой спорт. Чтобы совместить приятное с полезным и потренировать собак, они предлагают прокатиться с ветерком в нартах, запряженных стаей ездовых. Маршрут проложен преимущественно по зимнему лесу.

"Пока катания на собачьих упряжках доступны только по выходным. Но планируется, что на каникулах будет проведена "зимняя школа туризма", во время которой дети смогут научиться обращаться с ездовыми собаками и просто смогут пообщаться с животными", - рассказала Храмова.

Резиденция Деда Мороза

В Бурейском районе Амурской области, примерно в 260 км от Благовещенска, находится "Гостевая усадьба Куруктачи". Зимой она превращается в резиденцию Деда Мороза. Правда, по легенде, здесь "живет" не сам новогодний волшебник, а его брат Люболес.

"Мы приглашаем в сказку и детей, и их родителей. Подготовлен насыщенный сценарий с мастер-классами и оздоравливающими процедурами. Кроме того, наш птичий двор расширился до контактного зоопарка - мы приобрели павлина, ламу, баранов, пятнистых оленей. Теперь есть возможность прокатиться на лошадях или на снегоходах. А для тех, кто любит активный отдых, на территории проходит лыжная трасса, экотропа, можем организовать подледную рыбалку на Бурейском водохранилище", - рассказала представитель усадьбы Юлия Клещева.

Владельцы "резиденции" надеются, что пандемия не нарушит планы на отдых амурчан. "С начала года, когда стало понятно, что туристический сезон под угрозой, туроператоры приуныли. Но летом все же началась активная подготовка к зиме. Сейчас в регионе ограничений по туризму нет, но, понимая ситуацию, туроператоры все же разрабатывают предложения с уклоном на индивидуальный подход, ориентируются на выезды небольших групп", - подчеркнула Храмова.

Развитие внутреннего туризма

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов.

По словам Догузовой, туроператоры при поддержке Ростуризма прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в полтора-два раза снизить стоимость. Кроме того, регионы Дальнего Востока участвуют в программе лояльности Ростуризма и платежной системы "Мир", по которой за новогодние туры и отдых в местных отелях до 10 января 2021 года предусмотрен кешбэк 20%.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.