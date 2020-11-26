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МЧС России направило 100-й гуманитарный конвой в Донбасс

Колонна доставит порядка 95 тонн гуманитарной помощи, в состав груза вошли медицинские изделия и лекарства
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс сотую колонну с партией гуманитарной помощи. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Колонна отправилась из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую. Она доставит жителям Донбасса порядка 95 тонн гуманитарной помощи", - сказали в пресс-службе. В состав груза вошли медицинские изделия и лекарства.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

МЧС России уже седьмой год доставляет в Донецк и Луганск продовольствие и предметы первой необходимости. В предыдущий раз конвой МЧС РФ доставил гуманитарную помощь в конце октября. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 85 тыс. тонн гуманитарных грузов.

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