В США умер бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в среду в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Об этом говорится в заявлении Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил экономист.

Вулфенсон ушел из жизни в своем доме в районе Манхэттен. Его сын Адам Вулфенсон сообщил журналистам газеты The Washington Post, что причиной смерти было осложнение после пневмонии.

Экономист был президентом Всемирного банка в 1995 - 2005 годах. На этом посту он "заострил внимание на снижении уровня бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией", говорится в заявлении действующего руководителя ВБ Дэвида Мэлпаса. Он отметил, что сотрудники банка "с глубоким восхищением и уважением" относились к Вулфенсону и его супруге Элейн, которая умерла в августе 2020 года.

Вулфенсон на посту главы ВБ неоднократно посещал Россию, в последний раз в 2005 году. Он отмечал, что руководство ВБ готово делиться наработанным опытом при реализации проектов в РФ. Вулфенсон также подчеркивал, что нужно ответить на вопрос, какой вклад банк может сделать в развитие России.

"Будучи президентом [Всемирного банка] в течение 10 лет, Джим [Вулфенсон] посетил более чем 120 стран, чтобы лучше разобраться в проблемах, с которыми сталкиваются страны - члены банка, его часто сопровождала Элейн", - констатировал Мэлпас. По его словам, при Вулфенсоне структуры ВБ стали более децентрализованными, открытыми и технологически продвинутыми.

Вулфенсон родился в Австралии. Он стал гражданином США в 1980 году.