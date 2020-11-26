Коммунальщики за ночь очистили почти 700 мусорных площадок во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы Владивостока, где из-за циклона возникли проблемы с вывозом мусора, продолжили очищать контейнерные площадки. За прошедшую ночь мусор вывезли с 680 площадок, сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"По информации генерального директора КГУП "Приморский экологический оператор" Антона Бибикова, ночью в краевой столице очистили 680 мест накопления отходов, днем эта работа продолжится, на маршруты уже вышли 88 единиц техники, ночью будет работать более 40 спецмашин", - сообщила пресс-служба по итогам оперативного совещания по ликвидации последствий ЧС.

Ночью вывозом бытовых отходов во Владивостоке занимались 24 мусоровоза. Следующей ночью предприятие намерено очистить более 1 100 контейнерных площадок. Главной проблемой для своевременного вывоза отходов остаются неочищенные проезды и припаркованные автомобили, мешающие мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам. Губернатор края Олег Кожемяко обратился к ГИБДД с просьбой содействовать в этом вопросе, вплоть до эвакуации машин в наиболее проблемных местах.

"Управляющим компаниям необходимо организовать расчистку подъездов к контейнерам. Следите за тем, чтобы они не были запаркованы, вплоть до выставления дежурных, которые будут запрещать ставить там машины", - цитирует пресс-служба Кожемяко.