Власти Приморья уже направили на борьбу с коронавирусом более 13,5 млрд рублей

"На эти цели уже затрачено 13,5 млрд рублей, около 10 млрд рублей из которых - федеральные средства", - сказала Щербина.

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья направили на борьбу с коронавирусом уже более 13,5 млрд рублей, эти средства идут на доплаты медицинским работникам, приобретение расходных материалов и лекарств. Об этом сообщила председатель правительства края Вера Щербина, которую цитирует пресс-служба правительства региона.

В основном деньги идут на доплаты медикам, покупку средств индивидуальной защиты, медикаментов, оборудования. В сообщении пресс-служба уточняется, что лекарства для лечения от заболевания, которое повлекла коронавирусная инфекция, направляют организациям здравоохранения Приморского края. Врачи бесплатно выдают препараты для противовирусной и антибактериальной терапии тем приморцам, у которых подтверждена пневмония, но они лечатся амбулаторно. Это допустимо, если заболевание провоцирует до 30% поражения легких.

За минувшие сутки в Приморском крае подтвержден 231 случай коронавируса, всего с начала эпидемии им заразились 20 994 человек. За сутки справились с инфекцией еще 143 пациента, всего выздоровевших - 15 128.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 59,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.