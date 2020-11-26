Руководитель Агентства международного развития США заразился коронавирусом

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности первого заместителя руководителя американского Агентства международного развития (АМР, функционирует в структуре Госдепартамента) Джон Барса заразился коронавирусом. Об этом сообщил в среду портал Axios.

Как отмечает портал, в эти выходные Барса планировал отправиться с визитом в Гондурас. Как ожидается, теперь поездка будет отменена.

Место руководителя АМР в настоящий момент вакантно, в связи с чем Барса является старшим должностным лицом в этом ведомстве.