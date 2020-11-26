{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Руководитель Агентства международного развития США заразился коронавирусом

Как отмечает портал Axios, Джон Барса планировал отправиться с визитом в Гондурас, теперь поездку отменят

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности первого заместителя руководителя американского Агентства международного развития (АМР, функционирует в структуре Госдепартамента) Джон Барса заразился коронавирусом. Об этом сообщил в среду портал Axios.

Как отмечает портал, в эти выходные Барса планировал отправиться с визитом в Гондурас. Как ожидается, теперь поездка будет отменена.

Место руководителя АМР в настоящий момент вакантно, в связи с чем Барса является старшим должностным лицом в этом ведомстве.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Оренбуржье расширят приток в села учителей
Власти изменят регламент проекта "Земский учитель"
Читать полностью