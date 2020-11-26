СМИ: причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Как сообщил в среду портал Infobae, такой вывод содержится в отчете, составленном после вскрытия.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких", - цитирует портал судмедэкспертов.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 11 ноября бывший футболист был выписан из больницы.