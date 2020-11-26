СМИ: в третьей префектуре Японии обнаружили вспышку птичьего гриппа

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Японии выявили вспышку птичьего гриппа в третьей префектуре на территории страны. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что очередной очаг заболевания обнаружен в городе Авадзи префектуры Хёго на западе Японии. В рамках санитарных мер руководство префектуры намерено забить около 146 тыс. кур, находящихся на местной птицефабрике. При этом в операции по ликвидации предположительно зараженных животных примут участие около 400 военнослужащих Сил самообороны страны.

Ранее вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории префектур Кагава и Фукуока на юго-западе Японии. В связи с этим в регионе в совокупности были забиты более 1,2 млн кур.