В Улан-Удэ военные медики организовали работу бригад для помощи больным с COVID-19

"По приказу командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майора Валерия Солодчука в Улан-Удэнском гарнизоне созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе с вирусной инфекцией. Военные медики совершают обходы по местам проживания военных пенсионеров, военнослужащих в запасе и гражданского персонала, получающих лечение на дому, для осуществления первичного и вторичного забора биологического материала для исследования", - сообщили в пресс-службе.

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе с COVID-19 сформированы на базе военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО) в городе Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ВВО.

В ВВО пояснили, что такой способ работы врачебно-сестринских бригад необходим для того, чтобы исключить поездки людей в общественном транспорте и тем самым минимизировать их контакты с другими людьми.

"Также для военнослужащих и членов их семей создан центр оперативного медицинского мониторинга, - добавили в пресс-службе. - Специалисты этого центра круглосуточно консультируют пациентов, следят за состоянием их здоровья".

Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

По данным регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с пандемией, в Бурятии зарегистрировано 18 097 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 10 209 (57%) случаев инфицирования приходится на жителей города Улан-Удэ.