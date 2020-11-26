Власти Малайзии начинают массовое тестирование иностранных рабочих на коронавирус

СИНГАПУР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Малайзии обязали провести тестирование на коронавирус всех иностранных рабочих-мигрантов в связи с резким ростом числа инфицированных среди них. Это требование вступает в силу с четверга, сообщил старший министр обороны страны Исмаил Сабри Якоб.

"На первом этапе будут проверены на COVID-19 почти 889 тыс. рабочих", - приводит его слова издание The Star. Всего же, уточнил политик, "тесты будут сделаны для 1,7 млн человек". Каждое исследование обойдется работодателю в 60 ринггитов ($14,7).

Кроме того, с четверга вступает новое требование по обеспечению условий проживаний для мигрантов. Как рассказал старший министр, правительственные комиссии будут регулярно проверять общежития, в случае обнаруженных нарушений работодатель должен будет заплатить штраф в размере 50 тыс. ринггитов ($12,2 тыс.) за одного рабочего.

С момента начала пандемии в Малайзии было подтверждено более 58,8 тыс. инфицированных, при этом резкий рост числа заболевших отмечается в последние два месяца. В ряде штатов на долю рабочих-мигрантов из стран Южной Азии приходятся до 90% всех заболевших.