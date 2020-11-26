Учителям в Хабаровском крае доплатят за работу на ГИА в пандемию

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 12,7 млн рублей учителям, которые принимали экзамены у детей во время пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Парламентарии приняли закон, согласно которому педагоги, участвующие в проведении государственной итоговой аттестации в условиях COVID-19 получат дополнительные выплаты до конца этого года. В краевом бюджете средства на выплату компенсации предусмотрены в полном объеме в сумме 12,7 млн рублей", - говорится в сообщении. Ранее с такой инициативой в краевую Закдуму обратился глава региона Михаил Дегтярев.

В этом году, несмотря на распространение в Хабаровском крае коронавирусной инфекции нового типа, ЕГЭ прошел без срывов. Экзамен с соблюдением всех эпидемических требований сдавали более 5,7 тыс. человек. Контактировавшие с заболевшими коронавирусом сдавали экзамены в отдельных аудиториях. Соответственно учителям, которые работали с такими детьми, было предложено доплатить, применяя при оплате труда повышенный коэффициент.

Принятым законом, в частности, предусмотрен повышающий коэффициент, который позволит оплатить час работы в двойном размере педагогам, работавшим в аудиториях пунктов проведения экзамена с выпускниками из числа контактных. Таких работников - 32 человека. "Кроме того, для всех педагогических работников, участвующих в проведении ГИА в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрено увеличение на 20 процентов коэффициента, установленного для различных категорий работников пунктов проведения ЕГЭ за один час работы. Выплаты планируется осуществить до 15 декабря более 4000 человек", - приводятся в сообщении слова замминистра - начальника управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки края Виктории Семянниковой. Как уточнили ТАСС в Министерстве образования и науки Хабаровского края, в будущем году такие выплаты будут начисляться учителям, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет оставаться напряженной.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заболели 22,9 тыс. человек, умерли 156 человек. В сутки регистрируется более 300 новых случаев.