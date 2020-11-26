В Оренбуржье расширят приток в села учителей

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Программа "Земский учитель", помогающая привлекать для работы в сельских школах педагогов с выплатой им по 1 млн рублей, не будет реализовываться в Оренбургской области в 2021 году, при этом в 2022 году планируется заместить с помощью проекта 28 вакансий. Об этом сообщила первый замминистра образования региона Нина Гордеева в ответе на запрос ТАСС, отметив, что нормативный акт, регламентирующий реализацию проекта в регионе, будет расширен.

"В 2021 году программа "Земский учитель" на территории Оренбургской области реализовываться не будет, в 2022 году в рамках программы планируется к закрытию 28 вакансий", - сказано в ответе на вопрос о том, сколько вакансий будет предложено претендентам на грант в будущем.

По словам Гордеевой, возможность участвовать в конкурсе на получение одного миллиона рублей будет предоставлена учителям, работающим в сельских населенных пунктах, но за пределами Оренбургской области.

"Пандемия COVID-19 не повлияла на реализацию проекта "Земский учитель", трудности возникали лишь организационного характера, когда в период карантинных мероприятий победители не могли быстро посетить некоторые населенные пункты для знакомства с образовательной организацией, коллективом и бытовыми условиями. Но данная ситуация никого не затрудняла, все понимали, что данные меры оправданы", - добавила Гордеева.

Именно благодаря "Земскому учителю" в этом году в школах населенных пунктах Оренбургской области с населением менее 50 тыс. человек было замещено 34 вакантные должности. По данным министерства, учителя иностранных языков, математики, русского языка, истории, физики, начальных классов, химии и технологии приступили с сентября к работе в 18 районах и городских округах региона. При этом два учителя переехали в Оренбуржье из других субъектов - Ульяновской и Самарской областей, а 11 учителей - молодые специалисты, выпускники вузов 2020 года.

Как уточнили в министерстве, всего на конкурс по проекту поступило более 250 заявок, учителя выбирали одну из 40 предложенных вакансий. В сентябре все учителя получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Большую часть финансирования программы - 25,5 млн рублей - обеспечил федеральный бюджет, остальное пришлось на казну региона. Гордеева сказала, что "учителя самостоятельно определяют направление расходования средств единовременной компенсационной выплаты".