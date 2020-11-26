Первый православный монастырь создадут в Туве в 2021 году

ТАСС, 26 ноября. Первый мужской православный монастырь создадут в Туве, его юридическая регистрация займет несколько месяцев. Об этом сообщил ТАСС в четверг временно управляющий Кызыльской епархией архиепископ Корейский Феофан.

"Мы собираемся зарегистрировать монастырь в городе Туране. Там все есть для монашеской жизни. Но мы только еще будем подавать документы в Синод на открытие монастыря. Сколько потребуется времени - не могу сказать. Наверное, несколько месяцев", - сказал Феофан.

Он отметил, что жизнь по монашескому уставу на территории будущей обители идет давно. Сейчас там живут три послушника, монах и четверо иеромонахов.

Туран - город на севере Тувы. В начале XX века здесь был построен первый православный храм на тувинской земле.

Кызыльская епархия Русской православной церкви создана в 2011 году путем выделения из состава Абаканской епархии. Священнослужители епархии ведут активную миссионерскую деятельность в регионе: богослужебные тексты переводятся на тувинский язык, в частности, на тувинский переведена Библия.