Власти Филиппин намерены в течение пяти лет вакцинировать от коронавируса до 70% населения

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Филиппин рассчитывает в течение трех-пяти лет вакцинировать от 60 до 70% всех филиппинцев от коронавируса. Об этом заявил журналистам представитель национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес.

По его словам, правительство может вакцинировать только 20-30 млн человек в год. Согласно его оценкам, первоначально на процедуру будет потрачено 73 млрд песо ($1,51 млрд), которые предоставят в виде займов Всемирный банк и Азиатский банк развития. Средства пойдут не только на закупку необходимых двух доз препарата для каждого гражданина, но также на покрытие дополнительных расходов. "Будьте уверены, что средства <...> будут в декабре", - приводит его слова в четверг издание Inquirer.

Приоритетные группы

Гальвес добавил, что, поскольку целевая группа рассматривала различные варианты размещения предварительных заказов на вакцины, она готовилась потратить от 70 до 150 млрд песо ($3,11 млрд). Министерство здравоохранения уже предоставило список из 35 млн филиппинцев, которые являются приоритетными получателями выбранного препарата. По его словам, в это число входят медицинские работники, полицейские, военнослужащие, работники отделов социального обеспечения и образования, а также других государственных учреждений, пожилые люди и бедные. Население страны составляет более 108 млн человек.

Целевая группа планирует распределить вакцину по географическому принципу, уточнил Гальвес, добавив, что наиболее пострадавшими районами считаются Манила, Калабарзон и Центральный Лусон, а также города Себу, Давао и Кагаян-де-Оро. "Мы сможем сразу почувствовать эффект [вакцины], - уверен он. - Если это произойдет, то жизнь в этих центрах экономики вернется в норму".

По его словам, массовая вакцинация может начаться не раньше второго квартала или середины 2021 года, самое позднее - в конце 2021 года или начале 2022 года. Гальвес напомнил, что правительство ведет переговоры с иностранными правительствами и производителями вакцин о поставках препарата.

Он сказал, что власти обсудили тему поставок вакцины не только с Россией, Китаем, США и Великобританией, но и с Австралией и Индией. "[Для нашего плана] вакцинации 60 млн филиппинцев мы получаем доступ к различным производителям вакцин [в] странах, откуда они будут поступать. У нас есть по крайней мере пять-шесть мест, откуда препараты могут быть получены", - пояснил Гальвес.

Вместе с тем он подчеркнул, что какая бы вакцина ни была выбрана Филиппинами, потребуется одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами.

Потенциальные препараты

Правительственная группа экспертов по вакцинам рассмотрит заявку AstraZeneca на проведение клинических испытаний на Филиппинах своего препарата. Приблизительные сроки начала тестирования не сообщаются.

Всего пять фармацевтических компаний подали заявки на проведение испытаний своих препаратов на филиппинцах. Помимо британо-шведской AstraZeneca, это китайские компании Sinovac Biotec и Clover Biopharmaceuticals, российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и американская Johnson & Johnson. Sinovac Biotec ожидает одобрения совета по этике для начала своих клинических испытаний.

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. В середине августа в стране было зарегистрировано 150 тыс. случаев заражения, этот показатель был достигнут на две недели раньше, чем рассчитывали специалисты. В Университете Филиппин прогнозируют, что число инфицированных коронавирусом в стране к концу 2020 года может составить более 585 тыс. К настоящему времени число заразившихся на Филиппинах превысило 422,9 тыс., вылечились 386,9 тыс. пациентов, умерли более 8,2 тыс. человек.