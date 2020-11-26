В Хакасии вдвое увеличили число больниц, направляющих пациентов с COVID-19 в госпиталь ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Число больниц Хакасии, которые направляют пациентов с коронавирусом на долечивание в мобильный госпиталь Центрального военного округа, увеличено в два раза - с 6 до 12. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Вдвое увеличено число больниц, откуда поступают на долечивание пациенты с коронавирусом. Теперь к военным медикам привозят людей из 12 больниц, где коечный фонд загружен почти на 100%, вместо шести", - говорится в сообщении.