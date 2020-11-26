В Хакасии вдвое увеличили число больниц, направляющих пациентов с COVID-19 в госпиталь ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Число больниц Хакасии, которые направляют пациентов с коронавирусом на долечивание в мобильный госпиталь Центрального военного округа, увеличено в два раза - с 6 до 12. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.
"Вдвое увеличено число больниц, откуда поступают на долечивание пациенты с коронавирусом. Теперь к военным медикам привозят людей из 12 больниц, где коечный фонд загружен почти на 100%, вместо шести", - говорится в сообщении.
В тексте указано, что в военном госпитале проходят долечивание пациенты из различных населенных пунктов - Абакана, Черногорска, Усть-Абакана, Саяногорска и др.
Для лечения пациентов в госпитале имеются четыре отделения - приемное, инфекционное, анестезиологии и интенсивной терапии, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием. Военные медики с начала работы 16 ноября вылечили около 100 пациентов.
С начала пандемии в республике зафиксировано более 11 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 7,8 тыс. пациентов вылечились, 103 человека умерли.