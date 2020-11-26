Индийские профсоюзы заявили, что начали "самую массовую в мире" однодневную забастовку

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Группа из 10 ведущих индийских профсоюзов начала в четверг по всей Индии общенациональную однодневную забастовку. Как сообщили в распространенном здесь в среду вечером заявлении представители профсоюзов-организаторов акции, в забастовке могут принять участи более 250 млн человек.

"Мы готовы ко всеиндийской забастовке 26 ноября. Мы ожидаем, что на этот раз в забастовке примут участие более 250 млн работников", - говорится в сообщении профсоюзов, которые полагают, что эта акция может стать "самой массовой в мире".

По этой информации, основными организаторами стали Индийский национальный конгресс профсоюзов (INTUC), Всеиндийский конгресс профсоюзов (AITUC), Центр индийских профсоюзов (CITU), Всеиндийский объединенный центр профсоюзов (AIUTUC) и ряд других профессиональных объединений.

Ожидается, что акция может затронуть работу банковской сферы, некоторых государственных служб, общественного транспорта, сталелитейных предприятий, портов и доков, сельскохозяйственных предприятий, телекоммуникационных служб, угольных шахт, компаний по добыче нефти и природного газа, а также других отраслей промышленности.

Забастовка проводится в знак протеста против новых законов о сельском хозяйстве и труде, которые, по мнению организаторов забастовки, нарушают права рабочих. Организаторы протеста выдвинули целый список требований. В их числе - прекращение приватизации ряда госпредприятий, расширение программы гарантирования занятости в сельских районах, с тем чтобы обеспечить работу в течение не менее 200 дней в году, повышение заработной платы, а также другие требования. Кроме того, профсоюзы добиваются денежных выплат для бедных семей, выдачи бедным бесплатного ежемесячного пайка из риса и других продуктов. Профсоюзы отмечают ухудшение жизни трудящихся, в том числе из-за закрытия предприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Власти предупреждают, что могут произойти сбои в банковских операциях, работе банкоматов, а также перебои в работе мобильной и других видов связи.