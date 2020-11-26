Миротворцы РФ помогли восстановить работу общественного транспорта в Степанакерте

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Общественный транспорт вновь начал ходить в Степанакерте. Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, движение городских маршрутов возобновляется при содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

"В городе восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение, электро- и водоснабжение. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что миротворцы продолжают помогать местным властям в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе.

Российские миротворцы при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования также обеспечивают безопасность возвращения беженцев и перемещения мирных жителей через линию соприкосновения в свои дома.

Миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.