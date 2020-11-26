Незаконно построенный развлекательный центр в Кузбассе снесут по решению суда

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Городской суд Мариинска обязал собственника построенного в историческом районе развлекательного центра города снести многоэтажное здание и признал его самовольной постройкой. Предприниматели попытались обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции, но получили отказ, сообщается в четверг на официальном сайте Мариинского горсуда.

Как следует из материалов дела, многоэтажное здание было построено как частный жилой дом на рекреационной территории, которая, согласно нормативным документам, должна использоваться для гостиничного обслуживания и общественного питания. С иском о сносе здания в суд обратилась городская администрация.

"В результате рассмотрения гражданского дела суд удовлетворил исковые требования администрации, признав самовольной постройкой спорный объект недвижимого имущества и возложив на ответчика (собственника здания) обязанность снести "индивидуальный жилой дом" площадью 1 403,4 кв. м. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Развлекательный центр в историческом районе Мариинска был построен в 2018 году. Земельный участок под его строительство выделен предпринимателям муниципальными властями незаконно. Весной текущего года суд прекратил право пользования на землю, в соответствии с судебным решением Россреестр внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) новые сведения и передал участок городу.

По данным правоохранительных органов, возглавлявший в то время мэрию Мариинска Владимир Бобров документально изменил вид разрешения на использование земельного участка, который был предназначен для строительства гостиничного комплекса, и передал его в собственность местному жителю якобы для строительства индивидуального жилого дома. В результате изменения кадастровой стоимости земли бюджету города причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей. В отношении экс-мэра Боброва по материалам УФСБ России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В настоящий момент оно находится на рассмотрении в суде.

Мариинск был образован в 1856 году и является одним из старейших городов Кемеровской области. Его также называют городом-музеем за большое количество домов старой купеческой малоэтажной постройки, которые имеют статус архитектурных памятников.