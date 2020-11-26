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Умер Диего Марадона

Прощание с Марадоной в аргентинском президентском дворце начнется в 06:00

В пресс-службе администрации президента Аргентины не уточнили, продолжится ли церемония 27 ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Аргентинский президентский дворец Каса Росада откроет двери для желающих проститься с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной в четверг в 06:00 по местному времени (12:00 мск). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

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"В связи с прощанием с Диего Марадоной администрация президента сообщает, что двери для населения откроются в 6 утра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с просьбой родственников прием желающих проститься завершится в 16:00 (22:00 мск). В сообщении не уточняется, будет ли продолжена церемония в пятницу.

В настоящее время на площади перед президентским дворцом уже находится множество людей. На здание повесили траурную ленту.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В связи с кончиной экс-футболиста в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 11 ноября бывший футболист был выписан из больницы.

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