Обсерватор для туристов курорта Шерегеш открыли в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Обсерватор для туристов горнолыжного курорта Шерегеш, контактировавших с заразившимися коронавирусом, открыли в Новокузнецком районе Кемеровской области, сообщила журналистам в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

"Мы дополнительно организовали обсерватор на базе [крупнейшего в Кузбассе детского лагеря ] "Сибирской сказки", это оздоровительный центр в Новокузнецком районе, чтобы мы могли принять меры изолирующего характера в первую очередь для туристов, которые приезжают в Шерегеш и могут оказаться в контакте с больным коронавирусной инфекцией", - сказала Зеленина.

По ее словам, туристы будут помещаться в данный обсерватор, чтобы ограничить круг их контактов в гостиницах. Кроме того, таким образом можно будет провести обработку номеров заразившихся коронавирусом, не закрывая сами гостиницы. Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова добавила, что в настоящее время среди туристов не обнаружено случаев коронавируса. Зарегистрировано несколько случаев коронавируса среди местных жителей, но они не связаны с оказанием услуг в туристической части Шерегеша.

14 ноября комплекс Шерегеш в Кемеровской области первым в России открыл новый горнолыжный сезон. В связи с пандемией коронавирусной инфекции на курорте действует ряд ограничений: на канатных дорогах курорта будет введен масочный режим, на горе Зеленой, где развернут травмпункт, можно сдать тесты на наличие коронавируса. Кроме того, в этом сезоне в прокат выдаются только лыжи, сноуборды и ботинки.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположено 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 56 км. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Шерегеш увеличится до 2,2 млн человек в год.