В Севастополе обнаружили останки расстрелянных гитлеровцами мирных жителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Поисковики обнаружили останки десятков людей на территории парка "Максимова дача" в пригороде Севастополя. Предположительно, это мирные жители, расстрелянные гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС представитель Севастопольского объединения поисковых отрядов "Долг" Лев Астафьев.

"В рамках всероссийского проекта "Без срока давности" и возбужденного Следственным комитетом дела о геноциде мирного населения региональная общественная организация "Севастопольское объединение поисковых отрядов "Долг" проводит поисковые работы на Максимовой даче с 23 октября. За месяц были обнаружены и подняты останки из братской могилы нескольких десятков человек. Сколько точно людей, на данный момент сказать пока сложно, так как большая часть останков находилась без анатомического порядка. Точное количество определяют эксперты СК", - сказал Астафьев.

Поисковик отметил, что в останках были обнаружены пули, а также нательный крестик и нательная иконка с изображением Богородицы.

Он уточнил, что в послевоенные годы, возможно, захоронение подверглось мародерству, а в 1980-е было повреждено при прокладке канализационного коллектора. Поисковики обнаружили первые захоронения на территории парка "Максимова дача" в 2017 году. Понять, что останки принадлежат мирным жителям, удалось в том числе благодаря воспоминаниям очевидцев, которые рассказывали, куда гитлеровцы уводили на расстрел жителей Севастополя.

Собеседник добавил, что за месяц поисковых работ обнаружен только один участок с захоронениями на Максимовой даче, но известно еще о нескольких - предположительно, там похоронены умершие от ран в госпитале, находившемся здесь при обороне города в 1941-1942 годах, и погибшие в боях за город в этот же период. В ближайших планах поисковиков работа еще на двух участках в этой местности.

Проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок. По данным Генпрокуратуры, на основании рассекреченных в рамках проекта архивных материалов уже возбуждены шесть дел о преступлениях нацистов против мирного населения во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта в Крыму и Севастополе, в частности, рассекречены десятки документов из архивов ФСБ, материалы подготовлены для публикации.

Севастополь в годы войны

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год: с 30 октября 1941 года по июль 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

По данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, перед войной в городе насчитывалось 112 тыс. человек, после оккупации - немногим более 3 тыс. Согласно имеющимся в архиве документам, некоторые жители были призваны в армию или уехали в эвакуацию до того, как город заняли гитлеровские войска. Однако тысячи человек погибли во время оккупации, были отправлены в концлагеря и расстреляны, угнаны на работы в Германию.