МЧС России завершило разгрузку доставленной в Нагорный Карабах гуманитарной помощи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России завершили разгрузку доставленной в Нагорный Карабах гуманитарной помощи и контролируют распределение ее по домам и социально значимым объектам. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Группировка МЧС России, осуществляющая гуманитарную миссию в Нагорном Карабахе, закончила разгрузку доставленных материалов. В настоящее время идет распределение груза по адресам жилых домов и социально значимых объектов", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что материалы помогут Степанакерту быстро восстановиться до наступления холодов.

Кроме того, сотрудники МЧС России совместно с представителями муниципалитетов оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. Проверено 43 населенных пункта, обследовано более 2,6 тыс. объектов, из которых более 2,4 тыс. жилых домов, в том числе многоквартирных, и более 220 социально значимых объектов. "На сегодняшний день осмотр поврежденных зданий завершен", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, МЧС России благоустроило лагерь для спасателей, организовано размещение прибывшего личного состава и техники.

В столицу непризнанного Нагорного Карабаха двумя колоннами российские спасатели доставили более 300 тонн стройматериалов. Это древесина и стекла, которые здесь нужны в первую очередь - уже начались заморозки, хотя днем и светит солнце. Поэтому водители МЧС, которые преодолели до Степанакерта 1 700 км, в день приезда развезли стройматериалы до мест их распределения. Стекла начали тут же резать, а доски доставлять по адресам, где ремонтируют дома.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.