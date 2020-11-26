Энергетики устранили аварию, во второй раз оставившую без света район Владивостока

"Утром 26 ноября в филиале "Приморские электрические сети" было зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе. На место повреждения были оперативно направлены бригады энергетиков. В ходе проведенного осмотра был обнаружен обрыв провода, который произошел не на восстановленном участке линии. Энергетики в кратчайшие сроки устранили повреждение энергооборудования", - говорится в сообщении.

Электроснабжение потребителей от сетей ДРСК восстановлено в полном объеме.

После прошедшего циклона в крае без электроэнергии остаются более 15 тыс. человек. Энергоснабжение Первомайского района было нарушено с 19 ноября, наблюдались перебои с тепло- и водоснабжением. В среду пресс-служба ДРСК сообщила, что энергетики восстановили электроснабжение потребителей района Чуркин, в котором проживают более 60 тыс. жителей, и это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района. Утром в четверг произошла новая авария.