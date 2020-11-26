Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 266 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Ущерб от обрушившегося на Приморье циклона, который нарушил энерго-, тепло- и водоснабжение региона, предварительно оценивается в 266 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 млн рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики - более 250 млн рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Энергоснабжение было нарушено в Артемовском, Владивостокском, Уссурийском городских округах, ЗАТО Фокино, Большом Камне, Хасанском, Яковлевском, Шкотовском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском, Партизанском районах, Ханкайском, Хорольском, Анучинском муниципальных округах. По состоянию на утро 26 ноября без электроснабжения оставались около 15 тыс. человек, восстановительные работы продолжаются.

В Артеме, Владивостоке, Фокине, Хасанском районе были обесточены 44 котельных в семи населенных пунктах - без теплоснабжения оставались 48 160 человек в 618 домах. Без водоснабжения оказались более 221 200 жителей порядка 15 тыс. домов во Владивостоке и Артеме. Сейчас без теплоснабжения остаются один многоквартирный дом, средняя школа и краевой наркологический диспансер во Владивостоке.

"Резервный фонд для ликвидации последствий ЧС в Приморском крае пополнили на 900 млн рублей, в том числе благодаря помощи федерального центра. По обращению губернатора готовится распоряжение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина по оказанию дополнительной финансовой помощи региону", - сообщила пресс-служба.