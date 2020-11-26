В Думе ожидают правительственный законопроект об этнологической экспертизе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам национальностей ожидает, что правительство внесет в нижнюю палату парламента законопроект об этнологической экспертизе. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комитета Валерий Газзаев.

"Комитет ожидает внесения в Государственную думу правительственного законопроекта об этнологической экспертизе", - отметил Газзаев.

Он напомнил, что работа в этом направлении ведется уже давно. Так, президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству еще в 2016 году. Кроме того, понятие этнологической экспертизы закреплено в законе "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации". "В системе государственного и местного управления такие экспертные процедуры уже применяются в Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Их целью является оценка возможного ущерба, который наносят промышленные предприятия и другие объекты инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов", - подчеркнул Газзаев.

По его словам, депутаты совместно с Федеральным агентством по делам национальностей уже прорабатывали закрепление такой процедуры в федеральном законодательстве. В результате было предложено предусмотреть этнологическую экспертизу в отношении документов стратегического планирования. "Проведение этнологической экспертизы в отношении долгосрочных планов развития территорий позволит заранее учесть влияние промышленных и иных инфраструктурных проектов на традиции и уклад народов страны", - считает Газзаев.

Он отметил, что этнологическая экспертиза документов стратегического планирования должна учитывать этнокультурные потребности и интересы граждан, направлена на то, чтобы при планировании экономического развития субъектов РФ максимально сохранить значимые объекты материального и нематериального наследия народов России. "Комитет и большинство экспертов пришли к выводу, что во многих случаях процедура этнологической экспертизы необходима. Это поможет исключить случаи нанесения невосполнимого урона этнокультурному наследию и традиционному образу жизни народов России", - уверен Газзаев.

Накануне в среду глава Якутии Айсен Николаев заявил, что объем компенсационных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Якутии по результатам этнологических экспертиз с 2010 года составил более полумиллиарда рублей. Он подчеркнул, что для соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, помимо экологических экспертиз, обязательно нужна и этнологическая.